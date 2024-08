Golden Cat para "consolidar processos" das seleções lusas de hóquei em patins

“Vamos defrontar, pelo menos, duas seleções que, muito provavelmente, vamos encontrar no Campeonato do Mundo, mas é o que é. Temos também de ter a capacidade de não mostrar tudo, porque claramente também não o vamos conseguir nesta altura da preparação. Mas há que ter a capacidade de consolidar processos”, afirmou o técnico nacional à agência Lusa, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, instantes antes da partida da comitiva lusa rumo à Catalunha, onde se disputará o torneio.



Também Rafa, um dos convocados de Portugal, reconheceu que a Golden Cat servirá de antecâmara para o Mundial e estipulou os objetivos de Portugal para essa competição, que se inicia dentro de poucas semanas.



“Esperamos acabar o grupo em primeiro lugar e isso passará por uma vitória sobre a Argentina, mas antes de chegar a esse jogo teremos dois jogos que também teremos de ganhar para alcançar o objetivo, que é vencer o grupo”, afirmou o hoquista.



Ângelo Girão, Xano Edo, Gonçalo Alves, Hélder Nunes, Rafa, Vieirinha, Gonçalo Pinto, João Rodrigues, Zé Miranda e Xavi Cardoso são os convocados para a equipa de seniores masculinos.



O hóquei em patins nacional também se fará representar na Golden Cat 2024, entre quinta-feira e domingo – e também nos Mundiais - na categoria de seniores femininos, sendo que o selecionador dessa formação, Hélder Antunes, mostrou-se esperançoso relativamente à capacidade das atletas que escolheu.



“Este grupo é claramente a pensar no Mundial e é um grupo que nos dá garantias de poder fazer uma representação digna da modalidade e do país”, assegurou o técnico à Lusa, que espera trabalhar processos e atacar o Mundial com a equipa lusa devidamente preparada para lutar pelo título.



Será esse o objetivo de Sofia Moncóvio, vice-capitã da equipa nacional, que apontou todo o seu foco à Golden Cat 2024 antes de pensar na participação no Campeonato do Mundo.



“Deve ser o momento para testar processos, dinâmicas, ver como a nossa equipa se destaca das outras e também tentar avaliar outras seleções”, avaliou.



Cláudia Vicente, Letícia Oliveira, Ana Catarina, Leonor Coelho, Inês Severino, Sofia Moncóvio, Raquel Santos, Beatriz Silva, Ana Fernandes e Joana Teixeira foram as eleitas para representar a seleção portuguesa feminina de hóquei em patins.



As equipas de seniores masculinos e seniores femininos nacionais em hóquei em patins participarão na Golden Cat, antes de seguirem para o Mundial da modalidade, que estará integrado nos World Skate Games, que se realizarão em Novara, Itália, entre 06 e 22 de setembro.