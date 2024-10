Governo elogia programa de bolsas académicas a atletas

Os dois governantes participaram no evento de anúncio dos atletas selecionados para o presente ano letivo, que teve lugar na Sala de Extrações do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, numa iniciativa em parceria entre os Jogos Santa Casa e a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU Portugal), com um investimento que ascende a 18 mil euros e contou com um total de 50 candidaturas e 19 atletas selecionados.



Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, e Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, representaram o Estado português na sessão e enalteceram a importância do programa, permitindo que "o desporto e a formação estejam de mãos dadas".



"O programa pretende avaliar o potencial desportivo e a excelência académica, recompensando o esforço e a dedicação daqueles que, tal como a Santa Casa e a FADU, acreditam que o desporto e a formação andam de mãos dadas", observou Pedro Dias.



Na mesma linha, Fernando Alexandre sublinhou a "capacidade de conciliar" a atividade desportiva e o êxito académico de estes e outros atletas no país, justificando a implementação de programas com este intuito.



"Tenho de destacar as competências pessoais que estes estudantes têm de ter, porque a capacidade de conciliar a atividade desportiva e o nível a que cada um de vós está, com sucesso escolar, merece os meus parabéns", declarou o ministro, no decorrer da sessão, que contou ainda com a presença de Paulo Alexandre Duarte de Sousa, provedor da Santa Casa da Misericórdia, e Ricardo Nora, presidente da FADU Portugal.



Mariana Rodrigues (futebol), Juliana Oliveira, Beatriz Sanheiro, Beatriz Vicente, Bruna Sabóia, Manuel Campos e Ricardo Marques (futsal), Afonso Mendes, Alexandre Batista, Bernardo Saraiva, Bruno Albuquerque, Tiago Cruz e Tiago Neves (futebol de praia), André Moura e Diogo Costa (karaté), Filipa Ferreira (kickboxing), Beatriz Sá (taekwondo), Maria Oliveira e Mariana Rodrigues (canoagem) foram os atletas selecionados para a atribuição das bolsas, que irão abranger nove modalidades desportivas, num total de 14 instituições de Ensino Superior em território português.