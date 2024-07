Henrique Rocha na segunda ronda do torneio de Bastad em ténis

O tenista português Henrique Rocha, número 182 do mundo, apurou-se hoje para a segunda ronda do torneio de Bastad, na Suécia, ao vencer o argentino Camilo Ugo Carabelli em três sets.

Perante o 96.º classificado da hierarquia, Rocha impôs-se em duas horas e oito minutos, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-2, e, na próxima ronda, poderá protagonizar um duelo luso com Nuno Borges, caso o número um nacional e 51.º mundial vença hoje o italiano Andrea Pellegrino.



Já afastado do ATP 250 sueco está Jaime Faria, o outro representante luso no quadro de singulares, que foi eliminado pelo argentino Thiago Agustín Tirante.



Na vertente de pares, Francisco Cabral apenas entrará em ação na quarta-feira, formando dupla com Nuno Borges.