Jaime Faria número dois português no ranking mundial

O tenista luso, que foi obrigado a desistir nas "meias" da prova portuense devido a limitações físicas, ultrapassou na classificação o compatriota Henrique Rocha, que caiu do 167.º para o 168.º posto.



O líder nacional continua a ser Nuno Borges, único português no "top 100", no 43.º posto.



No que respeita ao topo da tabela, continua a comandar o italiano Jannik Sinner, seguido, no segundo lugar, pelo campeão olímpico sérvio Novaj Djokovic, e, no terceiro, pelo espanhol Carlos Alcaraz, medalha de prata em Paris2024.



No "top 10", a única alteração foi a troca de posições entre o polaco Hubert Hurkacz, que subiu de sétimo para sexto, e o australiano Alex de Minaur, que desceu de sexto para sétimo.



Em relação à tabela feminina, que continua a ser liderada de forma destacada pela polaca Iga Swiatek, medalha de bronze em Paris2024, a única mudança no "top 10" foi a subida da norte-americana Danielle Collins ao oitavo posto, por troca com a grega Maria Sakkari, agora nona.



A melhor portuguesa é Francisca Jorge, que segue no 190.º posto, tendo subido duas posições.