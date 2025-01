Madeira SAD perde por um na primeira mão dos `oitavos` da Taça Europeia de andebol

No Funchal, de pavilhão quase cheio, as madeirenses saíram a perder por 19-14 ao intervalo, perante maior eficácia ofensiva das checas, que tinham rematado 26 vezes para ‘faturar’ em 19, mas recuperaram na etapa complementar.



Com Maria Duarte em destaque, com sete golos, o melhor registo de todas as jogadoras em campo, e a pivô Emiliana Heilmann (seis), a equipa orientada por Sandra Martins ainda chegou a ‘virar’ perto do fim, para 31-30, mas acabou por perder pela margem mínima.



As madeirenses, que procuram igualar a melhor performance de sempre na prova, depois de terem chegado aos quartos de final em 2022/23, visitam as checas no próximo sábado, dia 18, em busca de seguir em frente.