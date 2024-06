Mafalda Rosa e Diogo Cardoso em 16.º nos 5 km de águas abertas

Diogo Cardoso, que tinha sido 19.º nos 10 quilómetros, conseguiu melhorar na competição de hoje, que terminou em 55.16,2 minutos, com o mesmo tempo do 15.º, o suíço Paul Niederberger, e ambos a 1.47,9 minutos do campeão.

O ouro foi conquistado pelo húngaro David Betlehem, que tinha sido bronze nos 10 quilómetros, tendo arrebatado o primeiro lugar em 53.28,3 minutos, à frente do francês Marc-Antoine Olivier (53.38,7) e do italiano Marcello Guidi (53.30,8).

"Depois dos 10 km, naturalmente estou um pouco maçado, mas penso que recuperei bem e senti-me bem ao longo da prova, fui melhorando na classificação. Senti dificuldades em seguir o grupo, mas não perdi muitos lugares e isso foi fundamental para, nas voltas seguintes, chegar mais à frente e terminar num bom resultado", considerou Diogo Cardoso, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Natação.

Em femininos, Mafalda Rosa, do Clube de Natação de Rio Maior, cumpriu os cinco quilómetros em 1.00,32,8 horas, tempo que a deixou no 16.º lugar, a 2.07,5 minutos da campeã, a alemã Antónia Leonie Beck (58.25,3 minutos), que repetiu o título que alcançara no dia anterior, na distância mais longa.