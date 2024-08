Movistar chama Nelson Oliveira para correr a Volta a Espanha

O português, que volta à competição depois do diploma olímpico no contrarrelógio, com um sétimo lugar em Paris2024, vai correr uma grande Volta pela 21.ª vez, aos 35 anos, na Vuelta em que venceu uma etapa, em 2015.

Será a 10.ª vez que corre a Vuelta, em que foi 21.º classificado precisamente nesse ano de 2015, juntando-se a João Almeida (UAE Emirates) no lote de portugueses confirmados.

A Movistar destaca precisamente o contrarrelógio individual de Lisboa na partida de Portugal da Vuelta, como objetivo para Oliveira, que trabalhará sobretudo em prol dos líderes.

A equipa aposta em Enric Mas, três vezes segundo na Vuelta, e no colombiano Nairo Quintana, que venceu a corrida em 2016 e está de regresso à `Telefónica`, cujo patrocinador principal é homenageado, pela equipa e pela organização da prova, pelo 100.º aniversário.

O `oito` da Movistar conta ainda com Pelayo Sánchez, Einer Rubio, Oier Lazkano, Carlos Canal e Jorge Arcas.

A Vuelta, última grande Volta do ano, parte de Lisboa, no sábado, e terá três etapas em Portugal, terminando em Madrid em 08 de setembro.