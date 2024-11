Nélson Évora termina a carreira em 2025

“Ainda vou dar uns saltinhos na época de 2025, antes de terminar a carreira”, afirmou Nélson Évora, de 40 anos, à margem da apresentação do projeto pedagógico “Uma medalha mágica”, do qual é coautor.



Atualmente a treinar com Mário Aníbal, e de forma individual “por opção”, Nélson Évora garantiu ainda estar “entusiasmado e feliz” por ver o antigo atleta Domingos Castro na liderança da Federação Portuguesa de Atletismo.



“O atletismo só não tem ganho mais porque não tem aproveitado ex-atletas para fazerem parte dos seus quadros. Os atletas são os maiores porta-estandartes da federação, esta escolha do Domingos Castro faz todo o sentido. Fico contente por esta eleição acontecer ainda comigo no ativo”, assumiu.



Perante uma plateia de alunos do 1.º ciclo do Colégio Bartolomeu Dias, em Santa Íria da Azóia, concelho de Loures, Nélson Évora apresentou o livro “Uma medalha mágica”, que pretende promover o combate ao bullying e à obesidade infantil, bem como reforçar a importância do desporto, da atividade física e da alimentação saudável.



“Este livro, tendo um pouco de ficção, conta histórias verídicas pelas quais eu passei, e mostra que a beleza está na variedade e na inclusão”, afirmou Nélson Évora, que soma títulos em Mundiais e Europeus ao ouro olímpico de Pequim2008.



O atleta, que foi pai recentemente, admite que sempre teve preocupações com os temas abordados no projeto, que surge de uma parceira com a empresa Betweien, mas assume: “Depois da paternidade faz ainda mais sentido comunicar estas preocupações com os mais jovens”.