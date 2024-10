Nuno Meireles suspenso até 2029

O antigo ciclista Nuno Meireles foi suspenso até 19 de novembro de 2029 por irregularidades no passaporte biológico, segundo a lista de sanções disciplinares da Autoridade Antidopagem de Portugal, agora atualizada.

Meireles, de 33 anos, não correu em 2024, depois de concluir a temporada 2023 pela Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, tendo este ano estado na comitiva da formação algarvia na Volta a Portugal.



O ciclista, cuja suspensão arrancou em 20 de novembro do ano passado, acabou a Volta a Portugal de 2021 em 17.º, o seu melhor registo.



Em 2023, entrou em vigor o protocolo que alargou o passaporte biológico a todos os ciclistas do pelotão nacional, e que quinta-feira levou à suspensão provisória de outros dois ciclistas do pelotão, Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor) e Luís Gomes (Gi Group Holding-Simoldes-UDO).