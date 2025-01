Óquei de Barcelos lidera Grupo A da "Champions" de hóquei

Para o mesmo grupo, o FC Porto, perdeu em Tarragona, com o Reus, e desceu a quinto, ultrapassado pelo "Barça".





Quanto ao Benfica, cedeu finalmente pontos no Grupo B, o que não impede que continue a liderar isoladamente, com 13 pontos, com o apuramento quase assegurado.



Na sua perseguição estão Trissino, com 10 pontos, Oliveirense, com oito, e Liceo, com seis. Fora da corrida, a menos que haja uma sucessão de resultados muito inesperados, estão o Dinan Quévert, com três pontos, e o Valongo, com um.



A "Champions" de hóquei em patins prossegue no dia 16 de janeiro, com os mesmos embates de quinta-feira, mas alterando-se a condição de anfitriões e visitantes.





A formação de Barcelos tem agora 11 pontos no Grupo A, contra 10 do Noia e nove do Reus. Segue-se o Barcelona, com sete, o FC Porto, com seis, e o St.Omer, que ainda não pontuou., o Benfica conseguiu um empate sem golos na Corunha, com o Liceo, o Valongo perdeu 5-4 no pavilhão do Dinan Quévert e a Oliveirense empatou 1-1 na receção aos italianos do Trissino.