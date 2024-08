Pedro Figueiredo caiu para 25.º no Open da Dinamarca de golfe

O português Pedro Figueiredo desceu para a 25.ª posição, no final do terceiro dia do Open da Dinamarca de golfe, em Aarhus, enquanto Ricardo Melo Gouveia falhou o 'cut' do torneio do World Tour.

A segunda volta, que deveria ter sido concluída na sexta-feira, foi suspensa por ventos fortes no campo, com vários jogadores para acabar o percurso, entre os quais Ricardo Melo Gouveia, que só tinha conseguido jogar 10 dos 18 buracos.



Hoje, esteve em pior plano, quando precisava de recuperar duas pancadas, e fez um 'double bogey' (duas acima), dois 'bogeys' (uma acima) e só um 'birdie' (uma abaixo), fechando o torneio com seis pancadas acima do par, no grupo dos 118.ºs.



Figueiredo passou o 'cut' e jogou hoje a terceira ronda, que concluiu com uma pancada abaixo do par, a exemplo do que tinha feito na sexta-feira.



No percurso no Lübker Golf Resort, fez hoje três 'birdies' e dois 'bogeys', passando a ter um agregado de 209 pancadas, quatro abaixo do par.



A um dia do final do torneio do DP World Tour, lidera o dinamarquês Lucas Bjerregaard, com -12 pancadas, seguido pelo francês Romain Langasque, que está com -10.