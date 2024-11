Portugal perde com a Polónia e está quase fora do Europeu de andebol feminino

No ‘duelo’ que opôs as duas seleções derrotas na primeira jornada do Grupo C, Portugal voltou a dar boa réplica, recuperou de uma desvantagem de quatro golos para apenas um ao intervalo (11-10), alcançou sucessivas igualdades, mas nunca passou para a frente.



Ainda à procura dos primeiros pontos em fases finais de Europeus, naquela que é a sua segunda presença após o Euro2008, a seleção lusa, bem defensivamente, equilibrou a partida nos minutos iniciais, em que o marcador registou uma igualdade até aos 4-4.



Um parcial de três golos por parte das possantes polacas, numa altura em que estavam com menos um elemento, tirando partido de alguns erros técnicos das portuguesas na construção do seu jogo ofensivo, permitiu a ‘fuga’ no marcador (7-4).



Mariana Lopes, muito ativa nos minutos iniciais, manteve a seleção portuguesa na perseguição às polacas, mais eficazes na finalização, que disparam para uma vantagem de quatro golos, aos 9-5, que mantiveram até aos 10-6.



Nos dez minutos finais da primeira parte, Portugal, esforçado defensivamente, com um esquema variado 6-0, 5-1 e 4-2, ‘fechou’ a baliza com Jéssica Ferreira e, mesmo a falhar na concretização, reduziu para a diferença mínima de 11-10, por Marina Lopes, a 30 segundos do intervalo.



Com o jogo e o resultado em aberto, a seleção portuguesa manteve a perseguição à liderança no marcador das polacas, com sucessivas diferenças mínimas (12-11 e 13-12), até ao empate aos 13-13, na concretização de um livre de sete metros por Patrícia Rodrigues.



A acreditar na possibilidade de alcançar a primeira vitória em fases finais de Europeus, o conjunto liderado por José António Silva dispôs, em seguida, de várias oportunidades para passar para a frente do marcador, mas nunca conseguiu.



As sucessivas igualdades foram uma constante até aos 18-18, alicerçadas nas defesas de Jéssica Ferreira, eleita a melhor em campo, após o que a Polónia passou para a frente com dois golos sucessivos (20-18), com menos de cinco minutos para jogar.



A tentativa de Portugal conquistar a primeira vitória em Europeus e manter acesa a esperança de lutar pela fase seguinte esfumou-se nos dois golos de Aleksandra Rosiak, já perto do final do encontro, que selaram a vitória polaca em 22-21.



Mariana Lopes, com cinco golos, foi a melhor marcadora da seleção portuguesa, enquanto na Polónia o destaque pertenceu a Monika Kobylinska, com sete.



As polacas ficaram a depender de si, bem como do resultado do jogo ainda hoje entre a Espanha e a França, para decidirem na derradeira jornada da fase de grupos a passagem à ‘main round’.



O último encontro de Portugal do Grupo C acontece na segunda-feira, pelas 19:30 (horas em Lisboa), frente à França, seleção campeã em 2018 e com presença assídua nos pódios dos Europeus.