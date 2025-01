Ricardo Barreiros assume seleção feminina de hóquei em patins

O técnico de 43 anos, que tem estado ao serviço do Sporting B, foi hoje confirmado pela Federação Portuguesa de Patinagem como novo `timoneiro` da seleção feminina, um "desafio importante e interessante".

"É uma honra muito grande poder voltar a representar a seleção e é um orgulho terem-se lembrado de mim", declarou, citado em comunicado pela federação.

Voltando a um seio que diz conhecer bem, o das seleções nacionais, o antigo jogador de FC Porto e Benfica, entre outros clubes, aponta desde já a criar uma seleção que entra "para ganhar" seja em que competição for.

"Neste caso, trata-se de um Europeu, e a minha ideia é fazer uma equipa o mais bem preparada, com as melhores atletas que eu achar que estão à altura deste desafio do Europeu e, com toda a legitimidade, tentar competir e tentar ganhar contra uma seleção espanhola que tem dominado estes campeonatos", admitiu.