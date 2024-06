O tenista italiano Jannik Sinner comemorou hoje a ascensão a número um mundial com o apuramento para as meias-finais de Roland Garros, ao vencer o búlgaro Grigor Dimitrov, em três sets.

O italiano de 22 anos afastou Dimitrov, 10.º da hierarquia ATP e a jogar pela primeira vez os quartos de final do Grand Slam francês, por 6-2, 6-4 e 7-6 (7-3), em duas horas e 29 minutos, e avançou pela primeira vez na carreira para as ‘meias’ do torneio parisiense.



Campeão do Open da Austrália, Sinner, que vai assumir o primeiro lugar do ranking mundial, após a desistência do sérvio Novak Djokovic, vai defrontar nas meias-finais o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro, ou o grego Stefanos Tsitsipas, nono.