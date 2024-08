Sérvia vai construir museu Novak Djokovic

“Acabámos de ter a primeira reunião sobre a construção do museu Novak Djokovic, que será uma nova atração da cidade. Maiorca (em Espanha) tem o museu Rafael Nadal. Nós também queremos mostrar o que Djokovic fez pelo nosso país”, revelou Aleksandar Vucic.



O presidente da Sérvia adiantou que a abertura do museu deverá ocorrer em 2027, observando que “Novak é maior do que Nadal”, três dias depois de o compatriota ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos que decorrem na capital francesa, aos 37 anos.



Djokovic, que detém o recorde de títulos do Grand Slam, com 24 torneios conquistados, além de sete nas ATP Finals, venceu pela primeira vez o torneio olímpico, ao bater na final o espanhol Carlos Alcaraz, por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-2), depois de ter alcançado a medalha de bronze em Pequim2008.



“Apesar de ser eu que detenho esta medalha, quero que todos os sérvios saibam que lhes pertence também. Representar o meu país é a maior honra do mundo”, escreveu "Djoko" na rede social Instagram no domingo, após o triunfo no torneio de Paris2024.