Sporting avança para 16 avos da Taça Challenge de voleibol

Depois de terem batido a formação romena em Lisboa, em 09 de outubro, os 'leões' repetiram a dose no Sala Sporturilor Gheorghe Tadici, em Zalau, com os parciais de 27-25, 20-25, 23-25, 22-25.



Tal como no primeiro encontro, a formação romena, com o central português Filip Cveticanin na equipa, começou a ganhar, mas depois quebrou perante a qualidade do Sporting.



Superada a formação romena, o Sporting defrontará os checos do Kladno Volejbal-- que contam com o distribuidor português José Neves -- nos 16 avos de final, agendados para novembro.