Surf. Maya Gabeira termina carreira

A brasileira Maya Gabeira, detentora do recorde mundial feminino da maior onda surfada, apanhada na praia do Norte, na Nazaré, em Portugal, anunciou através das redes sociais que se vai retirar do surf profissional.

"Foram 20 anos a surfar ondas grandes e estou pronta para deixar o surf profissional", lançou a surfista de 37 anos, que, em 2020, apanhou uma onda de 22,4 metros no 'canhão' da Nazaré, reconhecida pelo Guinness como a maior de sempre de uma mulher.



Maya Gabeira, nascida no Rio de Janeiro, "desafiou o impossível", realçou a Liga Mundial de Surf (WSL) nas redes sociais, vincando o seu "pioneirismo e coragem" ao fazer carreira numa modalidade que parecia reservada para os homens.



"Sou muito orgulhosa e honrada por ter feito parte da transformação desta indústria, deste desporto e deste estilo de vida", sublinhou Maya Gabeira, garantindo que está pronta para "seguir em frente" com novos projetos.



Há precisamente um ano, em 22 de janeiro de 2024, Maya Gabeira conquistou o troféu individual feminino no Big Wave Challenge da Nazaré, cujo período de espera da nova edição está aberto até 31 de março.



E foi também em Portugal que a atleta sofreu um grave acidente a surfar, em 2013, mas recuperou e voltou a testar os seus limites, estabelecendo o primeiro recorde mundial feminino em 2018 (20,7 metros), e, dois anos depois, em 11 de fevereiro de 2020, renovando-o para 22,4 metros.



Também em 2020, o alemão Sebastian Steudtner bateu na Nazaré o recorde mundial da maior onda surfada, com uma marca de 26,21 metros.