Tenista sérvio Hamad Medjedovic conquista Indoor Oeiras Open

O tenista sérvio Hamad Medjedovic conquistou hoje o Indoor Oeiras Open, ao derrotar em dois sets o canadiano Liam Draxl na final do challenger que decorreu no Complexo de Ténis do Jamor.

Primeiro cabeça de série, o sérvio, 112.º do ranking mundial, derrotou Liam Draxl (246.º), por 6-1 e 6-3, em apenas de 69 minutos, conquistando pela quinta vez um torneio da categoria challneger.



“Não podia pedir uma melhor entrada no novo ano. Estou feliz por ter decidido com a minha equipa não ir à Austrália. Foi arriscado, mas acreditei e sabia que seria uma boa ideia. Estou contente por ter dado imediatamente frutos”, disse.



Com este triunfo, Hamad Medjedovic, de 21 anos, garantiu que vai entrar, pela primeira vez na carreira, no top 100 do ranking ATP.