Tivani vence ao sprint a segunda etapa com chegada a Marvila

Numa etapa, a segunda da 85.ª Volta a Portugal, a evocar a viagem da coluna militar de Salgueiro Maia no 25 de abril de 1974, entre Santarém e Lisboa, o ciclista argentino foi o mais rápido na meta posicionada em Marvila.

Tivani, de 28 anos, cumpriu os 164,5 quilómetros entre Santarém e Marvila, em Lisboa, em 03:49.00 horas, batendo sobre a meta o companheiro de equipa e compatriota Tomás Contte, segundo, e o norte-americano Scott McGill (Echelon Racing), terceiro.





O percurso propiciou assim a luta entre sprinters na chegada à zona da capital.





O melhor português na etapa foi Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), em 10.º.O pelotão rodou na estrada sob intenso calor e apenas nos últimos cinco dos 164 km da etapa se proporcionaram algumas mexidas mais emocionantes entre os ciclistas.A liderança da geral do suíço Colin Stüssi não foi ameaçada nestes 164,5 quilómetros. Nas contas da geral, num dia em que os três primeiros bonificaram nas metas volantes, Colin Stüssi (Vorarlberg) mantém a camisola amarela, com os mesmos 32 segundos de vantagem sobre o português António Carvalho (ABTF-Feirense), segundo, e 59 para Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), terceiro.Na segunda-feira há descanso, mas já este sábado é disputada a etapa rainha com a subida à Torre, no topo da Serra da Estrela, num percurso de 161,2 quilómetros.