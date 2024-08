US Open: Djokovic defende título, mas atenções estão viradas para Sinner

O quarto e último torneio do Grand Slam da temporada reúne em Flushing Meadows, Nova Iorque, entre 26 de agosto e 08 de setembro, os campeões em título Novak Djokovic e a norte-americana Coco Gauff, bem como os melhores jogadores do mundo, mas o transalpino, número um mundial, tem sido o alvo de todas as atenções.Em circunstâncias normais, o jovem italiano, de 23 anos, já seria um dos principais protagonistas do torneio norte-americano, não só por ter conquistado o primeiro ‘major’ da carreira no início do ano, no Open da Austrália, como pela condição de número um mundial, em clara ascensão ao longo das últimas duas épocas.Apesar de ser naturalmente um dos mais fortes candidatos à vitória em Nova Iorque, a par do espanhol Carlos Alcaraz, número três mundial e campeão de Roland Garros e Wimbledon, Jannik Sinner está a lidar com suspeitas de doping, depois de ter dado positivo num teste antidoping em Indian Wells, em fevereiro, e de ter sido 'secretamente' suspenso pelo ATP em duas ocasiões.“Esta situação não é a ideal antes de um torneio do Grand Slam. Na minha cabeça sempre soube que não fiz nada de mal. Joguei vários meses com este tema na minha cabeça, mas sempre consciente de que não fiz nada de mal. Sempre respeitei as regras de antidoping e sempre as vou respeitar. O resultado foi um alívio”, afirmou o tenista italiano, entretanto ilibado.À margem do caso do momento, só tornado público em vésperas do arranque do Open dos Estados Unidos, Novak Djokovic, medalha de ouro nos Jogos de Paris2024, vai defender o estatuto de campeão do último ‘major’ da época, na tentativa de conquistar o 25.º troféu do Grand Slam.A separar o ex-número um do mundo, de 37 anos, daquele que poderá ser o seu quinto triunfo em solo norte-americano poderão estar, além de Sinner, Carlos Alcaraz, que ganhou o primeiro dos seus quatro títulos do Grand Slam em Nova Iorque, em 2022, e o russo Daniil Medvedev, campeão em 2021 e finalista vencido em 2019 e 2023.Ao contrário de todos os jogadores do top 10 mundial, com presença garantida, Rafael Nadal é, por opção própria, a única ausência de vulto confirmada no torneio, que contará apenas com a participação de dois jogadores portugueses, Nuno Borges no quadro de singulares e Francisco Cabral na prova de pares, ao lado do compatriota.Na competição feminina, a jovem norte-americana Coco Gauff, de apenas 20 anos, regressa para defender o seu único troféu do Grand Slam, perante a bielorrussa Aryna Sabalenka, vice-campeã em 2023, e a polaca e líder do ranking WTA, Iga Swiatek, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2022.

Além do trio de favoritas, a também anfitriã Jessica Pegula poderá ter uma palavra a dizer na discussão do troféu, sobretudo depois da recente vitória em Toronto e de se ter sagrado vice-campeã em Cincinnati.