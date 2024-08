US Open. Djokovic vence Radu Albot a abrir na defesa do título

O sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, iniciou a defesa do título do Open dos Estados Unidos com uma vitória em dois parciais face ao moldavo Radu Albot, vindo da qualificação.

No quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, Djokovic, de 37 anos, derrotou o também veterano Albot, de 34 anos, número 138 do ranking, por 6-2 e 6-2, em uma hora e 13 minutos.



Após a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos Paris2024, o sérvio quer defender o estatuto de campeão em Flushing Meadows, Nova Iorque, na tentativa de conquistar o 25.º troféu do Grand Slam.



A separar Djokovic daquele que poderá ser o seu quinto triunfo em solo norte-americano poderão estar Carlos Alcaraz, que ganhou o primeiro dos seus quatro títulos do Grand Slam em Nova Iorque, em 2022, o italiano Jannik Sinner e o russo Daniil Medvedev, campeão em 2021 e finalista vencido em 2019 e 2023.



O Open dos Estados Unidos vai decorrer até 8 de setembro.