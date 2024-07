O tenista espanhol Carlos Alcaraz, vencedor em 2023, qualificou-se hoje para os quartos de final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, depois de afastar o francês Ugo Humbert.

Alcaraz, número três do ranking mundial, derrotou Humbert, 16.º, por 6-3, 6-4, 1-6 e 7-5, em três horas, qualificando-se pela sétima vez consecutiva para os quartos de final de 'majors'.



Recente campeão de Roland Garros, Alcaraz vai defrontar o vencedor do encontro entre o norte-americano Tommy Paul, 13.º do mundo, e o espanhol Roberto Bautista Agut, 112.º.