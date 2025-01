Dois anos de Roberto Martínez à frente da seleção

No cargo desde janeiro de 2023, sucedendo a Fernando Santos, o terceiro treinador estrangeiro a comandar Portugal viveu um primeiro ano simplesmente perfeito, registando apenas triunfos na qualificação para o Europeu, com alguns recordes e goleadas à mistura, mas, em 2024, a eliminação nos quartos de final da prova que decorreu na Alemanha e o nível exibicional demonstrado na competição acabaram por espalhar alguma desilusão.



Mesmo assim, já depois do Euro2024, o técnico de 51 anos garantiu a Portugal o segundo apuramento da sua história em fase de grupos da Liga das Nações, medindo agora forças com a Dinamarca nos quartos de final, agendados para março deste ano.



A participação no Europeu não deixou grandes saudades, mas, apontando para os números, Martínez apresenta um registo avassalador, com 17 vitórias em 21 jogos oficiais, cedendo apenas dois empates e duas derrotas, ambas precisamente na Alemanha: a primeira perante a Geórgia (2-0), naquela que foi a pior exibição da era Martínez, e depois com a França, nos "quartos", nas grandes penalidades (0-0, 5-3), que valeu a eliminação.



Contando com encontros particulares, o número de jogos aumenta para 26, com 20 vitórias, dois empates e quatro derrotas.



Foi mesmo num encontro de preparação para o Euro2024, em março do ano passado, na Eslovénia, que o técnico espanhol viveu o seu primeiro desaire como selecionador português (2-0).



Perdas e ganhos de jogadores



A nível de jogadores, Martínez perdeu Pepe após o Euro2024, com o central a terminar a carreira, e manteve o capitão Cristiano Ronaldo como figura central da equipa, numa altura em que o avançado está a poucos dias de completar 40 anos.



Em dois anos, o treinador nascido na Catalunha operou 13 estreias, oito delas só em 2024, com Tomás Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva a serem os últimos a terem direito à primeira internacionalização.



Em termos de recordes, já ninguém tira a Martínez, pelo menos nos próximos tempos, o estatuto de primeiro selecionador português a completar uma fase de apuramento só com vitórias.



A maior goleada de sempre da seleção nacional também pertence ao espanhol (9-0 ao Luxemburgo), com Martínez a registar igualmente uns inéditos 12 triunfos seguidos em jogos oficiais, batendo os sete do seu antecessor Fernando Santos.



Próximos desafios



Em 2025, além de tentar meter Portugal pela segunda vez numa "final four" da Liga das Nações, Roberto Martínez joga a partir de setembro a qualificação para o Mundial2026, com dois caminhos possíveis, dependendo do resultado obtido frente à Dinamarca



Caso vença a eliminatória, a equipa das quinas ficará colocada no Grupo F juntamente com Hungria, a Irlanda e Arménia. Se perder com os escandinavos, e não for à "final four" da Liga das Nações, Portugal defronta Grécia, Escócia e Bielorrússia, no Grupo C.



Roberto Martínez tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até julho de 2026, com a conquista lusa de um inédito Campeonato do Mundo, neste caso a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, a ser apontado como o principal objetivo.