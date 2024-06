João Santos reitera qualidade lusa no Euro sub-17

Feliz pelo desempenho individual e pela valorização do coletivo,realçou o incentivo recebido pelo público português, que acorreu com algumas dezenas de apoiantes à chegada da comitiva nacional, pouco antes das 23h00 de quinta-feira.”, transmitiu o jovem português, melhor marcador da fase final do Euro sub-17, com cinco golos apontados.Por sua via, o guarda-redeslamentou a entrada em falso na final da prova, frente à Itália, que condicionou as hipóteses de sucesso de Portugal pela conquista do título europeu.”, destacou, registando que esta presença numa final de um campeonato da Europa constitui um interessante marco inicial nas suas carreiras.Por fim,encontrou na participação de Portugal no Euro sub-17, finalizada com o estatuto de finalista vencido, um importante momento de aprendizagem e visibilidade para os atletas participantes.”, constatou o médio, um dos elementos em foco na equipa portuguesa na competição.A seleção portuguesa de sub-17 perdeu esta quarta-feira a final do Campeonato da Europa da categoria, tendo sido derrotada pela Itália por 3-0, em jogo disputado em Limassol, no Chipre.