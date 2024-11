Martim Neto sonha disputar um Euro sub-21

Questionado sobre a possibilidade de escolher entre a participação no Europeu de sub-21 ou no Mundial de Clubes, no qual poderá vir a participar ao serviço do Benfica, Martim Neto mostrou-se focado no presente e em marcar posição junto do selecionador nacional, Rui Jorge, para continuar a fazer parte das suas escolhas.



“Estou focado na seleção, é o espaço em que estou agora. Depois, quando voltar para o clube (o Benfica) só vou estar focado no que tiver de fazer. Não vou sequer pensar nisso, se vou estar no Mundial de Clubes ou no Europeu, claro que vou trabalhar para estar no Europeu, que é um sonho para qualquer jogador”, declarou o médio, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Martim Neto, que representa o Rio Ave por empréstimo do Benfica, abordou um possível regresso aos encarnados, deixando a garantia de que tudo está a fazer em Vila do Conde para que tal venha a confirmar-se no final da temporada.



“Cada jogador tem o seu percurso e o percurso não é sempre o mesmo para todos os jogadores. A mim, este ano está a correr-me bem, estou a procurar ter minutos para ter a qualidade de jogo para depois, mais tarde, voltar ao Benfica ou, quem sabe, sair, mas nunca se sabe, estou a trabalhar no clube (o Rio Ave), e estou a evoluir como jogador", assinalou o médio de 21 anos.



A equipa das quinas realizou segunda-feira o primeiro treino de preparação para os dois encontros de preparação para o Campeonato da Europa de sub-21, frente à Ucrânia e à Eslováquia.



Foram 21 os jogadores que participaram na sessão de trabalho liderada por Rui Jorge no campo n.º2 da Cidade do Futebol, já que Gustavo Sá foi autorizado a juntar-se mais tarde à concentração e Fábio Silva foi chamado para treinar na seleção principal, cujo apronto decorreu, em simultâneo, no relvado principal da "casa das seleções".



Portugal assegurou o primeiro lugar do Grupo G de qualificação, garantindo a presença no próximo Campeonato da Europa de sub-21, que se realizará na Eslováquia entre 11 e 28 de junho de 2025.