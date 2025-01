Portugal vence Rep. Checa em torneio gaulês de andebol

Portugal entrou bem na partida, com um parcial de 4-0, com golos de Francisco Costa (2), Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, mas a República Checa retificou o seu posicionamento defensivo e recuperou para a diferença mínima aos 4-3.



A emoção rondou a parte final do encontro em que a República Checa reduziu para a diferença mínima, aos 32-31, com um parcial de 3-1, e viu o poste negar o empate no derradeiro segundo a um remate do gigante Daniel Blaha, de 2,12 metros.



Portugal vai decidir esta sexta-feira com a campeã europeia e vice mundial França a vitória no torneio, a decorrer em Estrasburgo, que começou na quarta-feira com o triunfo da seleção anfitriã sobre a República Checa, por 37-28.



O Torneio de França insere-se na preparação das três seleções para a participação na fase final do Mundial2025, que decorre de terça-feira a 02 de fevereiro, na Croácia, Dinamarca e Noruega.



Portugal está inserido no Grupo E da fase preliminar, com Noruega, Brasil e EUA, a França no C, com Áustria, Qatar e Kuwait, e a República Checa no A, com Alemanha, Polónia e Suíça.