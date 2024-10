Taça da Liga. Benfica e Santa Clara discutem lugar nas "meias"

O jogo no Estádio da Luz, com início às 20h15, é o segundo da 18.ª edição da Taça da Liga, esta época com formato novo, a disputar-se apenas a partir dos "quartos", com os seis primeiros da I Liga de 2023/24 e os dois primeiros da II.





A Taça da Liga poderia ser uma boa oportunidade para rotação na equipa do Benfica, mas o treinador, na sua antevisão, apontou à "consistência" e às dificuldades que podem surgir de muitas alterações no onze antes da criação de uma "base sólida".





Numa hipotética rotatividade há nomes muito mais óbvios do que outros no que toca à possibilidade de uma oportunidade no onze: desde logo, Zeki Amdouni ou António Silva.





O favoritismo da equipa da casa é indiscutível nesta ocasião, mas esse estatuto alarga-se ainda mais quando tido em conta o histórico do confronto. Dos 18 jogos entre estas duas equipas, 15 terminaram em vitória do Benfica, sendo que o Santa Clara só por uma vez saiu vitorioso.



Esta será a segunda vez que Benfica e Santa Clara se encontram em jogo da segunda competição organizada pela Liga de clubes, depois de os dois emblemas se terem defrontado, também na Luz, na época de 2011/12, então com triunfo dos lisboetas, por 2-0.



Palmarés é em tons vermelhos



Benfica (com sete títulos), Sporting (quatro), Sporting de Braga (três e campeão em título), FC Porto (um) e Moreirense (um) são as equipas que já venceram a Taça da Liga, juntamente com Vitória de Setúbal, na estreia (2007/08) e que atualmente disputa os campeonatos distritais.



Na quinta-feira, o calendário dos quartos de final fica completo, com o dérbi minhoto Sporting de Braga-Vitória de Guimarães (18h45) e com o FC Porto-Moreirense (20h45), numa edição que terá a "final four" entre 7 e 11 de janeiro, em Leiria.