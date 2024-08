US Open. Carlos Alcaraz está na segunda ronda

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, qualificou-se para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos com uma vitória em quatro parciais face ao australiano Li Tu, vindo da qualificação.

Na terça-feira, na eliminatória inicial do quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, Alcaraz, de 21 anos, começou melhor e venceu o primeiro "set" por 6-2 face ao número 186 do ranking mundial.



Mas Li, de 28 anos, que desistiu do ténis durante seis anos e só regressou à competição em 2020, respondeu ao conquistar o segundo parcial por 4-6, ao quinto "set point".



Alcaraz acabaria por se impor e fechar o encontro, em duas horas e 42 minutos, ao vencer os dois "sets" seguintes, por 6-3 e 6-1.



Na próxima ronda, o espanhol vai defrontar o neerlandês Botic van De Zandschulp, de 28 anos, número 74 do mundo, que bateu, também na terça-feira, o canadiano Denis Shapovalov em três sets, por 6-4, 7-5 e 6-4.



Foi precisamente em Flushing Meadows, Nova Iorque, em 2022, que Alcaraz ganhou o primeiro dos seus quatro títulos do Grand Slam.



O Open dos Estados Unidos vai decorrer até 8 de setembro.