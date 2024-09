US Open. Pegula bate Muchova e passa à final

Num encontro, disputado na quinta-feira à noite, Muchova, de 28 anos, que repetia a presença nas meias-finais pelo segundo ano consecutivo, começou melhor e conquistou o primeiro set por 6--1.

Com o apoio do público no Arthur Ashe Stadium, a tenista da casa, de 30 anos recuperou para vencer os dois parciais seguintes por 6--4 e 6--2, num encontro que teve a duração de duas horas e 12 minutos.

Na final, marcada para sábado, Pegula vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 26 anos, segunda da hierarquia mundial.

Sabalenka chegou pelo segundo ano consecutivo à final em Flushing Meadows, Nova Iorque, após bater Navarro, de 23 anos, atual 12.ª do ranking mundial, com os parciais de 6--3 e 7--6 (7--2).