Benfica defronta Farense e Celta de Vigo em Águeda durante a pré-temporada

De acordo com a nota divulgada pelos `encarnados` na página oficial na Internet, os dois encontros têm início agendado para as 19:00, no Estádio Municipal de Águeda.

Além de Farense e Celta, a equipa comandada por Roger Schmidt irá defrontar outros dois adversários, os ingleses do Brentford, em 25 de julho, e os neerlandeses do Feyenoord, na 12.ª edição da Eusébio Cup, três dias depois, ambos no Estádio da Luz.

O Benfica, segundo classificado na última edição da I Liga portuguesa, inicia a pré-época no dia 03 de julho.