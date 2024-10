Benfica volta a perder na "Champions" de basquetebol

O Benfica somou a terceira derrota em outros tantos jogos no Grupo G da Liga dos Campeões em basquetebol, ao cair, por 58-72, na receção aos italianos do Bertram Derthona.

A tarefa era hercúlea para o Benfica, uma vez que os italianos têm por vitórias todos os encontros realizados nesta prova europeia e, por isso, lideram agora o grupo, com seis pontos. Já os encarnados são os antípodas, com três.



Ainda assim, a equipa portuguesa bateu-se bem na primeira parte, chegou mesmo a ter apenas um ponto de diferença, acabando por não aguentar o ritmo e cair definitivamente no segundo tempo.



A formação da cidade de Tortone, a jogar de forma muito mais consistente, limitou-se a controlar os encarnados, vencendo por 14 pontos de diferença.