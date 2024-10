Bruno Lage quer "melhor versão" do Benfica para vencer Nacional

Os ‘encarnados’ viajam até à Madeira para encerrar o primeiro ciclo se seis jogos do técnico ao ‘leme’ da equipa e poucos dias após o triunfo sobre o Atlético de Madrid (4-0), partida para a qual o treinador tinha apelado aos jogadores para que “a melhor versão de cada um viesse ao de cima”.



“E o desafio para amanhã [do domingo] é no mesmo sentido, mas a melhor versão da equipa nestes cinco jogos tem de surgir para fecharmos este ciclo de seis jogos com uma vitória, porque só assim é que faz sentido”, apelou o treinador ‘encarnado, em conferência de imprensa, no Seixal.



Lage, de resto, repetiu a ideia pelo menos cinco vezes nas várias respostas que deu aos jornalistas, incluindo quando foi questionado sobre se os rivais olham, agora, para o Benfica de forma mais atenta.



“O nosso foco é em nós mesmos. Perdoem-me por eu estar a tocar na mesma tecla, foi um mês em que não tivemos tempo para muita coisa. E, olhando para este ciclo de seis jogos, estamos contentes pelo que temos vindo a fazer, pelos jogos que vencemos, pela forma como a equipa está a crescer e amanhã [domingo], uma vez mais, a melhor versão da equipa para vencer os três pontos”, insistiu.



Para o encontro da oitava jornada, com o Nacional, “uma equipa muito interessante”, Lage recusou qualquer tipo de gestão, após a exigência física da partida com os espanhóis, na quarta-feira.



“É irmos na máxima força, em função da disponibilidade e dos jogadores. Temos ainda hoje e amanhã [domingo] para decidir. É preparar o jogo com aquilo que sinto que é melhor para cada jogo”, comentou.



Nesse sentido, não adiantou se irá lançar Aktürkoglu em campo na Choupana, mas revelou que o turco deverá estar apto após um encontro que o “obrigou a fazer corridas de grande intensidade”.



“Hoje, treinou e sentiu-se bem, mas amanhã [domingo] é que vamos decidir o melhor ‘onze’, em função do que pretendemos fazer no jogo”, revelou o técnico.



O Benfica visita o Nacional no domingo, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio da Madeira, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).



A equipa orientada por Bruno Lage procura o sexto triunfo em outros tantos encontros, o quarto a contar para a I Liga, desde que o técnico português sucedeu ao alemão Roger Schmidt no comando da equipa.



Os ‘encarnados’ seguem em terceiro lugar no campeonato, com 16 pontos, a dois do FC Porto e a cinco do Sporting, que lidera a classificação, enquanto o Nacional, orientado por Tiago Margarido, não vence há três partidas e segue em penúltimo lugar, com apenas cinco pontos.