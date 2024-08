Ivo Oliveira terceiro na geral após crono por equipas da Volta à Dinamarca

A equipa neerlandesa cumpriu os 13,7 quilómetros em Holstebro em 14.31 segundos, quatro décimos de segundo mais rápido que a UAE Emirates, com a Lotto Dstny em terceiro, a três segundos.



Nas contas da geral, o dinamarquês Tobias Lund Andresen é o primeiro líder, com o mesmo tempo de dois colegas de equipa, os neerlandeses Johan Dorussen, segundo, e Frank van den Broek, quarto.



Entre estes ciclistas está Ivo Oliveira, com o mesmo tempo, tendo sido o mais rápido de uma UAE Emirates que inclui o irmão Rui Oliveira, que hoje voltou à competição após se sagrar campeão olímpico de madison, com Iúri Leitão, no ciclismo de pista de Paris2024.



O campeão olímpico é 86.º, a 1.14 minutos do líder.



Na quinta-feira, a segunda etapa liga Ringkobing a Vejle em 231 quilómetros, com perfil ondulado.