Mundial de padel no Catar. Equipa masculina portuguesa conquista bronze

Portugal conquistou a medalha de bronze no Mundial de Padel. A seleção venceu Itália por 2-0, em masculinos, na atribuição do 3.º e 4.º lugar. No primeiro encontro, a dupla Peu Araújo e António Luque venceu Sinicropi e Graziotti por 6/2.

No segundo encontro, os irmãos Miguel e Nuno Deus bateram Patiniotis e Dominguez por 6-4 e 6-3.



Em femininos, Portugal ficou no quarto lugar, após ter pedido com Itália, por 2-1, na luta pela última posição do pódio.



O capitão da seleção portuguesa diz que a conquista do bronze é resultado de muita garra.