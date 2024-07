O arranque foi com os habituais testes médicos e físicos. Rúben Amorim já conta com um reforço. O guarda redes Kovacevic apresentou-se esta manhã em Alcochete.

O treinador ainda aguarda por Zeno Debast, central contratado ao Anderlecht, mas enquanto estiver ao serviço da Bélgica no campeonato da Europa não será oficializado.



Os internacionais que estão no europeu e na copa América apresentam-se mais tarde, tal como Gjokeres que ainda recupera da operação ao joelho esquerdo.



No dia 3 de agosto , o Sporting disputa a Supertaça com o Porto no estádio municipal de Aveiro.