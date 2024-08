FC Porto empata com Petro Luanda em jogo de preparação

No Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, o extremo brasileiro Pepê marcou para os "dragões", enquanto Julinho anotou o tento do clube de Luanda, que está a cumprir um estágio de pré-temporada em Portugal e prepara a Supertaça de Angola frente aos Bravos do Maquis, em 31 de agosto.



Cláudio Ramos, João Mário, David Carmo, Wendell, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Romário Baró, André Franco, Gonçalo Borges, Pepê e Toni Martínez foram escolhas iniciais do treinador portista Vítor Bruno, que lançou 13 suplentes no decurso de uma sessão com 80 minutos de duração, incluindo Francisco Conceição.



Ausente dos primeiros três jogos oficiais da temporada, devido a lesão, o extremo tinha evoluído na segunda-feira para treino integrado condicionado, mas continua no boletim clínico 'azul e branco', a par de Iván Marcano, que cumpriu trabalho de ginásio e tratamento, e de Zaidu, limitado a trabalho condicionado.



O FC Porto, integrado no quinteto de líderes da I Liga, com seis pontos, volta aos treinos na quarta-feira, a partir das 10h00, no Olival, tendo em vista a receção ao Rio Ave, 11.º classificado, com três pontos, no sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira ronda da prova.