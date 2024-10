FC Porto ganha na Taça Europa de basquetebol

No Dragão Arena, o arranque do jogo foi muito disputado e com as defesas das equipas em destaque, tendo o primeiro período terminado com apenas 23 pontos (12-11), mas no segundo quarto a formação portuguesa começou a ganhar margem no marcador (23-16), chegando ao intervalo com uma vantagem de oito pontos (35-27).



O terceiro período voltou a ser equilibrado (20-19), mas os 'azuis e brancos' voltaram a alargar a vantagem no quarto e último período (25-15), garantindo uma vitória folgada frente ao líder da liga belga.



Os comandados de Fernando Sá, que tiveram Devyn Marble (18 pontos), Miguel Queiroz (14), Toney Douglas (11) e Xeyrus Williams (10) em destaque, seguem no segundo posto do Grupo I, com cinco pontos, menos um do que o líder PAOK (Grécia), mais um do que o Limburgo, que é terceiro, e mais dois do que o Szolnoki Olaj (Hungria), quarto e último classificado, que recebe o FC Porto em 30 de outubro, na próxima jornada da prova.