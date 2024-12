FC Porto perde fora com Saragoça na Taça Europa de basquetebol

A formação da casa entrou melhor na partida e fechou o primeiro período com uma vantagem de quatro pontos (15-11), com o segundo período a trazer uma melhoria da eficácia ofensiva de ambas as equipas e com os 'dragões' a recuperarem dois pontos (25-27).



Mas, nos dois períodos da segunda parte, o Saragoça voltou a superiorizar-se (21-13 e 25-19, respetivamente) e fechou o jogo com 16 pontos de vantagem.



O angolano Jilson Bango, do Saragoça, e o norte-americano Phillip Fayne, do FC Porto, estiveram em plano de destaque, ao assinarem ambos 22 pontos.



Com a vitória, o Saragoça comanda o agrupamento, provisoriamente, com dois pontos, enquanto o FC Porto está na segunda posição com um, à espera do duelo entre os turcos do Tofas e os gregos do Marousi, agendado para quarta-feira.