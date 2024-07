FC Porto recebeu proposta do Olympiacos por David Carmo

Na inauguração da Casa do FC Porto de Arouca, André Villas-Boas confirmou assim que continua sem propostas para o filho do ex-treinador do clube, Sérgio Conceição - atleta cuja cláusula de rescisão passou terça-feira de 30 para 45 milhões de euros.", declarou Villas-Boas.Lamentando que o mercado ainda esteja "parado e pouco ativo", o líder portista reconhece, ainda assim, que o FC Porto "é difícil a negociar".", afirma.Villas-Boas adianta que o clube está "numa fase de negociação em vários negócios estruturantes para o FC Porto" e promete novidades.", admitiu.Outro contributo favorável é o número de lugares anuais já vendidos para a próxima época no Estádio do Dragão, já que essas vendas registaram um aumento de 20% face às do ano anterior e refletem uma "afluência histórica", tendo permitido "regularizar situações em dívida e navegar os meses de maio e junho com mais facilidade".", rematou.