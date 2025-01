Jogo entre Nacional e FC Porto reagendado para domingo

De acordo com um nota, o Nacional anunciou que chegou a acordo com o FC Porto para que a partida da 17.ª jornada que foi adiada irá ser disputada na tarde de domingo, depois de a equipa treinada por Vítor Bruno ter falhado a final da Taça da Liga esta terça-feira.





"Inicialmente reagendado para 15 de Janeiro, o CD Nacional informa que por acordo de ambas as sociedades desportivas, o encontro da jornada 17 da Liga Portugal Betclic diante do FC Porto será disputado no dia 12 de janeiro, domingo, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira", pode ler-se.













O jogo entre as duas equipas foi disputado até aos 14 minutos, altura em que Tiago Martins interrompeu a partida pela segunda vez, devido ao nevoeiro cerrado que se fez sentir na Choupana. Os clubes queriam jogar no dia 15 de janeiro, na quarta-feira da próxima semana mas ambos os clubes decidiram aproveitar a pausa para a Taça da Liga.







É a segunda vez esta temporada que um grande tem uma partida adiada no estádio da Choupana. O Benfica também teve de regressar à Madeira em dezembro, depois de em outubro a partida com o Nacional da Madeira ter sido interrompida aos oito minutos devido também a nevoeiro.