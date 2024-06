José Tavares regressa ao FC Porto como diretor da formação

Com passagens pelo comando técnico das equipas de sub-15 (2010/11), sub-19 (2020-2022) e B (2013-2017) dos `azuis e brancos`, o dirigente trabalhou nos últimos dois anos nos Estados Unidos, onde orientava o Crown Legacy, conjunto de reservas do Charlotte.

José Tavares já tinha sido coordenador dos escalões inferiores do FC Porto (2017-2020), num percurso em que foi ainda observador de adversários na equipa sénior (2011-2013).

O dirigente está agora de regresso aos `dragões` para liderar a formação, uma das cinco áreas sob alçada do novo diretor desportivo, Andoni Zubizarreta, que é figura central do modelo organizacional aplicado pelo recém-eleito presidente do clube, André Villas-Boas.

Além das camadas jovens, o antigo guarda-redes internacional espanhol supervisiona os gabinetes para o futebol profissional, a cargo de Jorge Costa, ex-defesa-central e capitão do FC Porto, o futebol feminino, a prospeção e a performance, sob chefia de Pedro Silva.