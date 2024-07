Oliveirense vence FC Porto B por 3-1 na apresentação aos sócios

Zé Manuel, reforço para o ataque da formação de Oliveira de Azeméis, destacou-se ao completar um ‘hat-trick’ (26, 35 e 52 minutos), assegurando o triunfo da Oliveirense, com Gil Martins a reduzir a desvantagem para o FC Porto B, aos 87.



O avançado proveniente do Rio Ave inaugurou o marcador ao responder da melhor forma a uma recarga, batendo o guarda-redes do FC Porto com um cabeceamento eficaz, aos 26 minutos.



A fechar a primeira parte, Zé Manuel surgiu isolado na área do FC Porto B e deu a melhor sequência a um passe de Klebinho (35).



Na segunda parte, Zé Manuel sentenciou o triunfo da Oliveirense aos 52, desviando um cruzamento de Schurrle para o fundo da baliza.



Perto do final da partida, Gil Martins reduziu a desvantagem para o FC Porto B, na execução de um livre direto.



Em dia de apresentação aos sócios, o técnico Marco Leite disse encarar o desafio da Oliveirense “com naturalidade”, considerando que “trabalhar em cima de vitórias na pré-época é sempre melhor, mas os resultados não têm tido peso nesta fase”.



“Temos noção do que tem sido possível fazer com este grupo. Tem sido uma pré-época muito positiva e estou confiante que posso ajudar os jogadores a alcançarem os objetivos do clube”, sublinhou.



O novo treinador do clube disse estar “agradado com o projeto da Oliveirense”, adiantando que “ainda há gente para chegar” ao plantel.



“Estamos a crescer devagar, dentro dos processos normais e os jogadores que vierem vão aportar qualidade à equipa”, concluiu.