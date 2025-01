Sessenta anos depois FC Porto perde quatro jogos seguidos

No Estádio do Dragão, no Porto, o golo do marroquino El Kaabi agravou o momento negativo dos azuis e brancos, que foram orientados de forma interina pelo diretor da formação do clube, José Tavares, três dias depois do início das negociações para a saída do treinador Vítor Bruno.A uma jornada do final da fase de liga da Liga Europa, o FC Porto desceu provisoriamente ao 21.º lugar, ainda em zona de qualificação para o play-off, com oito pontos, mas ficou desde já impossibilitado de alcançar uma das oito vagas de acesso direto aos oitavos de final.