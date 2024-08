Treinador do FC Porto espera um fecho de mercado "mais tranquilo"

"Esperamos equilíbrio nestas horas finais, ainda que alguns clubes possam bater qualquer cláusula, o que nos deixa sempre em sobressalto. As contratações foram feitas por necessidade. Ninguém foi empurrado para fora do clube. A partir do momento em que alguém sai, tivemos de encontrar alternativas, por vezes sem revelar os alvos", esclareceu Vítor Bruno, em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting, a contar para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sobre a possibilidade de os reforços Fábio Vieira, Deniz Gül e Samu Omorodion estarem disponíveis para o jogo ante o Sporting, no sábado, o treinador dos `dragões` esclareceu algumas situações.

"São reforços que chegam em estados de maturação diferentes. Terão de fazer do treino o seu aliado mais forte, será aí que vão mergulhar naquilo que pretendemos deles. Alguns reforços estarão preparados, mas logo decidiremos em que moldes", garantiu.

Vítor Bruno abordou ainda o sorteio da Liga Europa e falou da exigência que os adversários da equipa portista vão trazer.

"Vamos jogar contra vários campeões e equipas com história na Europa. Pelo novo formato, teremos de estar à porta da perfeição para nos qualificarmos para os oitavos de final de forma direta", concluiu.

O FC Porto, no topo da tabela, com os mesmos nove pontos do Sporting, joga este sábado, às 20:30, no Estádio José Alvalade, com os `leões`, numa partida da quarta jornada que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.