Villas-Boas liga assobios à exigência de ganhar no FC Porto

"Os adeptos dos FC Porto foram sempre muito exigentes e o clube não quer estar três anos sem ganhar o campeonato nacional. A exigência está presente", disse André Villas-Boas, questionado sobre os recentes assobios no Estádio do Dragão, no decorrer dos encontros com o Manchester United (3-3), para a Liga Europa, e Sporting de Braga (vitória por 2-1), para a I Liga.

O presidente portista, que falava à margem da Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa, no Porto, considera que os adeptos "sentem essa ansiedade e demonstram-no através dos assobios e que isto é algo que está relacionado com a exigência do FC Porto".

"Estamos aqui para ganhar e não para perder. Essa é a mensagem que o 'mister' (Vítor Bruno) tem passado ao grupo e eu também. E que os jogadores sabem perfeitamente. Para nós, são situações normais de lidar", adiantou o líder dos "dragões".

André Villas-Boas acrescentou que tem "registado o desagrado dos atletas" perante a situação dos assobios e que isso "é um sinal importante da necessidade de reeducar a massa adepta e de adotar uma nova forma de estar nos estádios".

Pinturas são uma infantilidade

O presidente do FC Porto abordou ainda a questão das pichagens em alguns muros nas imediações do estádio, com frases, por exemplo, a pedir a sua saída e o regresso do ex-treinador Sérgio Conceição.

"As pichagens são normais. Enquanto os assobios no Dragão parecem um movimento orgânico soberano, ali parecem mais uma patetice, uma encomenda infantil, uma tentativa de desestabilização do FC Porto", considerou o presidente azul e branco.

André Villas-Boas realçou que "os Super Dragões, enquanto grupo organizado que são, distanciaram-se imediatamente dessas pichagens, que são uma infantilidade e uma patetice de alguém que quer desestabilizar o FC Porto, mas sem qualquer valor".

"Um infeliz qualquer. O único problema é que o Porto Ambiente passa a vida a limpar muros", gracejou André Villas-Boas, que participou no 10.º aniversário da Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições Desportivas (Convenção Macolin).