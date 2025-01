Zé Pedro e Domingos Andrade convocados pelo FC Porto, Iván Jaime de fora

Em relação à lista de 23 ‘eleitos’ anunciada em 02 de janeiro, véspera da data original da partida com os madeirenses, que viria a ser interrompida por causa do forte nevoeiro na Choupana, o treinador Vítor Bruno incluiu o defesa central Zé Pedro e o médio defensivo internacional angolano Domingos Andrade, titular da equipa B ‘azul e branca’, da II Liga.



De fora da convocatória original ficou o extremo espanhol Iván Jaime, por opção técnica, tal como o lateral esquerdo brasileiro Wendell, enquanto o defesa esquerdo Francisco Moura e o médio defensivo sérvio Marko Grujić prosseguem lesionados e centrocampista espanhol Nico González está suspenso, após chegar ao quinto cartão amarelo na prova.



Suspenso em 03 de janeiro aos 15 minutos, ainda com um empate 0-0, o desafio estava previsto para ser retomado na próxima quarta-feira, mas vai ser antecipado em três dias.



O jogo começou por ser interrompido logo ao sétimo minuto, antes de ter sido suspenso pelo árbitro Tiago Martins - tal como já tinha acontecido na receção do Nacional ao Benfica (2-0), da oitava jornada, adiada de 06 de outubro para 19 de dezembro de 2024.



Os ‘dragões’ viajaram de tarde para o Funchal, via Aeroporto Francisco Sá Carneiro, em Pedras Rubras, no concelho da Maia, horas depois de um apronto matinal no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, sem que Vítor Bruno tivesse voltado a projetar em conferência de imprensa o último desafio da primeira volta do campeonato.



De acordo com o regulamento da prova, são permitidas mudanças na ficha técnica para incluir jogadores que, estando inscritos à data original, dela não constassem inicialmente, mas nenhum dos que estavam em campo aquando da suspensão pode passar a suplente.



O FC Porto, segundo colocado, com 40 pontos, a um do líder Sporting, reata a visita ao Nacional, 17.º e penúltimo, com 13, no domingo, às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo da 17.ª jornada arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.







Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.



- Defesas: João Mário, Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Iván Marcano, Zé Pedro, Otávio Ataíde, Tiago Djaló e Zaidu.



- Médios: Alan Varela, Stephen Eustáquio, Domingos Andrade, Vasco Sousa, André Franco, Fábio Vieira e Rodrigo Mora.



- Avançados: Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Samu, Deniz Gül e Danny Namaso.