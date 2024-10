Al Alhy lidera Grupo D da Champions asiática 2

O Ahly já vencia por 2-0 ao intervalo, graças aos golos do médio israelita Munas Dabbur, aos nove minutos, e do avançado brasileiro Mateusão, através da execução de um penálti, aos 45+3.



Na segunda parte, a equipa de Paulo Sousa chegou à goleada, com mais dois golos, aos 61 e 65 minutos, por Harib Suhail, e Eid Khamis, respetivamente, com o Al Kuwait a atenuar a derrota com um golo aos 85, por Youssef Nasser.



No outro jogo do Grupo D, o Al Hussein, treinado pelo português João Mota, recebeu e venceu o Nasaf Qarshi por 2-1, com os três golos a surgirem nos últimos minutos, os dois primeiros para a equipa da casa, aos 87 e 90+1, pelo mesmo jogador, o avançado Aref Al Haj, e o último para os visitantes, aos 85, por Youseef Nasser.



Após estes resultados, o Al-Ahli lidera o Grupo D com seis pontos, os mesmos do Al Hussein, em segundo, seguidos pelo Nasaf Qarshi, com quatro, e em último, pelo Al Kuwait, com um apenas.