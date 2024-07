Arsenal anuncia contratação do central italiano Riccardo Calafiori ao Bolonha

O Arsenal anunciou esta segunda-feira a contratação do futebolista italiano Riccardo Calafiori, de 22 anos, proveniente do Bolonha, que assinou um contrato válido para as próximas cinco épocas com os gunners.

A equipa londrina teve de pagar ao Bolonha cerca de 45 milhões de euros pelo defesa central que se destacou na fase final do Euro2024 ao serviço da seleção italiana, depois de há um ano ter custado ao clube italiano quatro milhões de euros, proveniente dos suíços do Basileia.



Na temporada anterior, Calafiori impôs-se como uma figura importante na defesa bolonhesa, tendo-se revelado fundamental para o quinto lugar histórico alcançado pelo Bolonha e a qualificação, pela primeira vez em 60 anos, para a Liga dos Campeões.



“Riccardo [Calafiori] tem mostrado consistentemente a sua qualidade, quer no seu clube quer na seleção italiana. Foi um dos melhores jogadores da Série A na temporada passada e teve fortes atuações pela Itália na Euro neste Verão”, comentou ao ‘site’ do clube o treinador espanhol Mikel Arteta, considerando Calafiori “uma grande contratação que vai tornar a nossa defesa mais forte”.



Para Arteta, o jovem central italiano tem “uma grande personalidade, com um forte caráter e com valências específicas” que tornam o clube “mais forte à medida que avançamos para ganhar grandes troféus”.



Este é o segundo reforço de verão do Arsenal, que já tinha acionado a opção de compra do guarda-redes espanhol David Raya, cifrada em 32 milhões de euros, depois de ter pagado na época anterior três milhões pelo seu empréstimo aos ingleses do Brentford.