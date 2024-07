Atlético de Madrid contrata Le Normand à Real Sociedad

O futebolista Robin Le Normand, campeão europeu ao serviço da Espanha, vai jogar no Atlético de Madrid, que chegou a acordo com a Real Sociedad para a transferência do defesa central, anunciou hoje emblema da capital espanhola.

“O Atlético de Madrid e a Real Sociedad alcançaram um acordo para a transferência de Robin Le Normand, que se formalizará nos próximos dias, quando o jogador regressar das férias que está a desfrutar depois de se sagrar campeão europeu com a seleção espanhola no passado dia 14 de julho”, pode ler-se na curta nota divulgada pelos "colchoneros" no sítio oficial na Internet.



Le Nordmand, de 27 anos, que disputou 221 jogos durante os cinco anos e meio na equipa principal do clube basco, foi uma das peças basilares da equipa comandada por Luís De La Fuente, tendo sido titular em cinco dos sete encontros do Euro2024, realizado na Alemanha, onde a seleção 'roja' venceu a Inglaterra na final, por 2-1.



Este será o terceiro clube da carreira do defesa central, que foi formado nos franceses do Brest, antes de rumar ao país Basco em 2016 para integrar a equipa secundária da Real Sociedad.