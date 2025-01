Atlético Madrid perde após 15 vitórias e fica com liderança em risco em Espanha

Para já, após o desaire com o 14.º classificado, em encontro da 20.ª jornada, o Atlético continua na frente da La Liga, com 44 pontos, mas poderá ser ultrapassado pelo vizinho e rival histórico Real Madrid, que tem menos um ponto, caso os ‘merengues’ vençam domingo na receção aos Las Palmas.



O FC Barcelona, terceiro com 38 pontos, também se poderá aproximar se bater hoje fora o Getafe.



O registo de 15 vitórias seguidas do Atlético Madrid em todas as provas terminou devido a um golo do sérvio Nastasic no arranque da segunda parte, aos 49 minutos, com o francês Griezmann a falhar uma grande penalidade, aos 90, que poderia ter salvado os ‘colchoneros’ do desaire.



Até hoje, a equipa de Diego Simeone só tinha perdido por uma vez, na 11.ª ronda, no campo do Betis, também por 1-0.



Também hoje, o Sevilha continuou a recuperação na Liga espanhola, ao vencer no campo do Girona, por 2-1, com uma ‘remontada’ na segunda parte protagonizada por Niguez e Lukebakio, depois de Martinez ter dado vantagem à equipa da casa.



O Sevilha subiu ao nono lugar, com 26 pontos, menos dois que o Girona, oitavo.